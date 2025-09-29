„Trotz schwerer Phasen können wir etwas leisten“

„Es waren desaströse Zustände. Lediglich in Hall und Innsbruck gab es Angebote. Jedoch standen die Verwahrung und die Kontrolle im Vordergrund und nicht das Leben der Menschen.“ Mit diesen einleitenden Worten gab Hartmann Hinterhuber am Montag einen Rückblick auf die Geschichte der pro mente Tirol (siehe dazu auch den Bericht weiter unten). Die Organisation feiert am Freitag mit 700 Teilnehmern im Congress Innsbruck 50-jähriges Bestehen.