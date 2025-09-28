Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alle Vereine

Bei Erntedankfest marschierte ganz St. Michael auf

Salzburg
28.09.2025 22:00
Landjugend-Abordnung mit René Ramsbacher und Christian Aigner an der Erntekrone
Landjugend-Abordnung mit René Ramsbacher und Christian Aigner an der Erntekrone(Bild: Roland Holitzky)

Der Sonntag gehörte in St. Michael ganz den Vereinen: Bei der Erntedank-Prozession wurde die Erntekrone durch den Ort getragen. Anschließend gab es jede Menge Schmankerl. Und auch der Samson durfte nicht fehlen. 

0 Kommentare

Es war ein prachtvoller Sonntag mit allerhand Genüssen: Erntedank-Prozession und Marktfest werden in St. Michael traditionell gemeinsam zelebriert. Blickfang war die Erntekrone, geschultert von der Landjugend. Das aus frischen Ähren gebundene Kunstwerk ist Symbol des Dankes für die Früchte der Natur. Alle örtlichen Vereine wie Bürgermusik oder Schützengarde marschierten durch den Ort.

Marie machte Lust auf Eachtling-Chips.
Marie machte Lust auf Eachtling-Chips.(Bild: Roland Holitzky)
Lesen Sie auch:
Der Almabtrieb ist jedes Jahr ein Volksfest mit Brauchtum
Nach schönem Sommer
Albmabtrieb: Brauchtum mit geschmückten Häuptern
20.09.2025
Brauchtum in Salzburg
Blütenpracht als großer Stolz von Zederhaus
24.06.2024

Beim anschließenden Handwerksmarkt verwöhnten Bauern mit Schmankerln wie Bauernkrapfen oder edlen Tropfen. Bei Marie Moser vom Anthoferbauern in Oberweißburg und ihren bunten Eachtling-Chips konnten die wenigsten vorbeigehen. Auch der Samson durfte nicht fehlen. Der Riese rückt in St. Michael der Tradition nach beim Marktfest zum letzten Mal im Jahr aus.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
131.896 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
126.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
125.279 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3064 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1838 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1548 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf