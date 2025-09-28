Bei Erntedankfest marschierte ganz St. Michael auf

Der Sonntag gehörte in St. Michael ganz den Vereinen: Bei der Erntedank-Prozession wurde die Erntekrone durch den Ort getragen. Anschließend gab es jede Menge Schmankerl. Und auch der Samson durfte nicht fehlen.
Es war ein prachtvoller Sonntag mit allerhand Genüssen: Erntedank-Prozession und Marktfest werden in St. Michael traditionell gemeinsam zelebriert. Blickfang war die Erntekrone, geschultert von der Landjugend. Das aus frischen Ähren gebundene Kunstwerk ist Symbol des Dankes für die Früchte der Natur. Alle örtlichen Vereine wie Bürgermusik oder Schützengarde marschierten durch den Ort.
Beim anschließenden Handwerksmarkt verwöhnten Bauern mit Schmankerln wie Bauernkrapfen oder edlen Tropfen. Bei Marie Moser vom Anthoferbauern in Oberweißburg und ihren bunten Eachtling-Chips konnten die wenigsten vorbeigehen. Auch der Samson durfte nicht fehlen. Der Riese rückt in St. Michael der Tradition nach beim Marktfest zum letzten Mal im Jahr aus.
