Bei Erntedankfest marschierte ganz St. Michael auf

Es war ein prachtvoller Sonntag mit allerhand Genüssen: Erntedank-Prozession und Marktfest werden in St. Michael traditionell gemeinsam zelebriert. Blickfang war die Erntekrone, geschultert von der Landjugend. Das aus frischen Ähren gebundene Kunstwerk ist Symbol des Dankes für die Früchte der Natur. Alle örtlichen Vereine wie Bürgermusik oder Schützengarde marschierten durch den Ort.