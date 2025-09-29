Dieser Staatsmeister ging sogar unter die Haut

Als erster Fahrer hatte er es 2019 geschafft, in allen Staatsmeisterschaftsläufen zu gewinnen. Sechs Jahre später, in denen er immer wieder für längere Phasen pausierte, darf „Rekordmann“ Pascal Rauchenecker erneut jubeln, holte sich der Innviertler mit nicht mehr allzu viel Risiko und den Plätzen vier und fünf beim Finale in Hochneukirchen seinen dritten Staatsmeistertitel in der „Königsklasse“ MXOpen!