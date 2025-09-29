Dieser Staatsmeister ging sogar unter die Haut

Lenzing kürzt 600 Jobs: „Ein Schlag ins Gesicht“
Der Innviertler Pascal Rauchenecker jubelte beim Motocross-Finale in Hochneukirchen über den nächsten Staatsmeistertitel in der MXOpen. Schon zuvor ließ sich ein „Fan-Girl“ ein ganz besonderes Tattoo vom neuen Titelträger stechen.
Als erster Fahrer hatte er es 2019 geschafft, in allen Staatsmeisterschaftsläufen zu gewinnen. Sechs Jahre später, in denen er immer wieder für längere Phasen pausierte, darf „Rekordmann“ Pascal Rauchenecker erneut jubeln, holte sich der Innviertler mit nicht mehr allzu viel Risiko und den Plätzen vier und fünf beim Finale in Hochneukirchen seinen dritten Staatsmeistertitel in der „Königsklasse“ MXOpen!
