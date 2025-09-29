Vorteilswelt
Kuriose Fan-Aktion

Dieser Staatsmeister ging sogar unter die Haut

Oberösterreich
29.09.2025 18:30
(Bild: Krone KREATIV/Daniel Scharinger , Privat)

Der Innviertler Pascal Rauchenecker jubelte beim Motocross-Finale in Hochneukirchen über den nächsten Staatsmeistertitel in der MXOpen. Schon zuvor ließ sich ein „Fan-Girl“ ein ganz besonderes Tattoo vom neuen Titelträger stechen. 

Als erster Fahrer hatte er es 2019 geschafft, in allen Staatsmeisterschaftsläufen zu gewinnen. Sechs Jahre später, in denen er immer wieder für längere Phasen pausierte, darf „Rekordmann“ Pascal Rauchenecker erneut jubeln, holte sich der Innviertler mit nicht mehr allzu viel Risiko und den Plätzen vier und fünf beim Finale in Hochneukirchen seinen dritten Staatsmeistertitel in der „Königsklasse“ MXOpen!

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
Krone Plus Logo
„Krone“ war vor Ort
Lenzing kürzt 600 Jobs: „Ein Schlag ins Gesicht“
FF Marchtrenk
33 Rücktritte vom Rücktritt im Feuerwehrskandal
Krone Plus Logo
Kuriose Fan-Aktion
Dieser Staatsmeister ging sogar unter die Haut
Justizler vor Gericht
Intime Beziehung mit Insassin hinter Gittern
Kulinarisch anders
Warum man bei neun Bosna-Variationen schwarz sieht
