Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FAN.AT SPIEL DER RUNDE

Zweitliga-Kicker schoss Austrias 1b zum Sieg

Salzburg
29.09.2025 05:00
Semir Gvozdjar erzielte für die 1b von Austria Salzburg zwei Tore.
Semir Gvozdjar erzielte für die 1b von Austria Salzburg zwei Tore.(Bild: Tröster Andreas)

Im Spitzenspiel der 1. Klasse Nord zog Austria Salzburg 1b am bisherigen Tabellenführer Elsbethen dank des 3:2-Auswärtssiegs vorbei. Vor 250 Zuschauern sorgte Doppelpacker Semir Gvozdjar binnen fünf Minuten für die Vorentscheidung in der Schlussphase, ehe es in Unterzahl noch einmal eng wurde.

0 Kommentare

Über weite Strecken der Begegnung zeigte sich ein ausgeglichener Spielverlauf: Die Gastgeber gerieten durch ein unglückliches Eigentor nach 20 Minuten in Rückstand, egalisierten die Partie aber noch vor der Halbzeit. „Es war das erwartete enge Spiel auf Augenhöhe“, meinte Austria 1b-Teammanager Haris Borozni. „Nach der Pause drückten wir, bis der Knoten endlich platzte.“

Kampfmannschaft machte den Unterschied
Und der Knoten platze erst in der Schlussphase: Semir Gvozdjar sorgte mit seinem eiskalten Doppelpack (80. und 84. Minute) für die Vorentscheidung.  „Semir war zuletzt verletzt und krank, umso wichtiger war dieses Top-Comeback für ihn.“ Bitter war die unnötige Gelb-Rote für den eingewechselten Youngster Aldin Alemic, die das Match noch einmal brisant machte. Gerade einmal fünf Minuten nach seiner Einwechslung (89.) flog dieser wieder vom Platz, wenige Momente später fiel noch der Anschlusstreffer.

Elsbethen-Coach Edin Selimbasic haderte mit Kleinigkeiten: „In der ersten Hälfte waren wir etwas besser, hatten Topchancen und kassierten ein unglückliches Eigentor. Am Ende fehlte uns vielleicht etwas die Kraft, Austria hat das mit ihrer Routine eiskalt genutzt.“ Trotzdem bewies Elsbethen Moral, verkürzte in der 96. Minute durch Christopher Mayr auf 2:3, mehr war aber nicht drin. „Wir haben verloren, aber Charakter gezeigt. Wir haben gegen einen mit einigen Profis bestückten Gegner mithalten können. Darauf können wir durchaus stolz sein“, betonte Selimbasic.

Zitat Icon

Die Tabellenführung stärkt unsere Talente in ihrem Selbstvertrauen.

Austria Salzburg 1b-Teammanager Haris Borozni

Austria Salzburg 1b feiert damit Big Points im Titelkampf. „Der Auswärtssieg gegen den direkten Konkurrenten kann noch sehr wichtig werden im Saisonverlauf“, analysierte Borozni zuversichtlich. Auf der anderen Seite hält Selimbasic selbstbewusst entgegen: „Die Tabellensituation ist noch Nebensache. Wir werden am Ball bleiben und versuchen bis zum Schluss ganz oben mitzuspielen!“ Thomas Schaier

1. Klasse Nord: Elsbethen – Austria Salzburg 1b 2:3 (1:1), Croatia Salzburg – Kuchl Juniors 4:4 (1:3), Abtenau – Scheffau 0:1 (0:1), Wals-Grünau Juniors – Oberhofen 6:1 (0:1), Perwang/Michaelbeuern – Obertrum 1:1 (0:1), Eugendorf 1b – St. Georgen 0:1 (0:0), Lamprechtshausen – Grödig 1b 1:0 (1:0).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
132.690 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
128.566 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
126.607 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3059 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1838 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1554 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf