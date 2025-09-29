Zweitliga-Kicker schoss Austrias 1b zum Sieg

Elsbethen-Coach Edin Selimbasic haderte mit Kleinigkeiten: „In der ersten Hälfte waren wir etwas besser, hatten Topchancen und kassierten ein unglückliches Eigentor. Am Ende fehlte uns vielleicht etwas die Kraft, Austria hat das mit ihrer Routine eiskalt genutzt.“ Trotzdem bewies Elsbethen Moral, verkürzte in der 96. Minute durch Christopher Mayr auf 2:3, mehr war aber nicht drin. „Wir haben verloren, aber Charakter gezeigt. Wir haben gegen einen mit einigen Profis bestückten Gegner mithalten können. Darauf können wir durchaus stolz sein“, betonte Selimbasic.