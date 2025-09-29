Zweitliga-Kicker schoss Austrias 1b zum Sieg

Im Spitzenspiel der 1. Klasse Nord zog Austria Salzburg 1b am bisherigen Tabellenführer Elsbethen dank des 3:2-Auswärtssiegs vorbei. Vor 250 Zuschauern sorgte Doppelpacker Semir Gvozdjar binnen fünf Minuten für die Vorentscheidung in der Schlussphase, ehe es in Unterzahl noch einmal eng wurde.
Über weite Strecken der Begegnung zeigte sich ein ausgeglichener Spielverlauf: Die Gastgeber gerieten durch ein unglückliches Eigentor nach 20 Minuten in Rückstand, egalisierten die Partie aber noch vor der Halbzeit. „Es war das erwartete enge Spiel auf Augenhöhe“, meinte Austria 1b-Teammanager Haris Borozni. „Nach der Pause drückten wir, bis der Knoten endlich platzte.“
Kampfmannschaft machte den Unterschied
Und der Knoten platze erst in der Schlussphase: Semir Gvozdjar sorgte mit seinem eiskalten Doppelpack (80. und 84. Minute) für die Vorentscheidung. „Semir war zuletzt verletzt und krank, umso wichtiger war dieses Top-Comeback für ihn.“ Bitter war die unnötige Gelb-Rote für den eingewechselten Youngster Aldin Alemic, die das Match noch einmal brisant machte. Gerade einmal fünf Minuten nach seiner Einwechslung (89.) flog dieser wieder vom Platz, wenige Momente später fiel noch der Anschlusstreffer.
Elsbethen-Coach Edin Selimbasic haderte mit Kleinigkeiten: „In der ersten Hälfte waren wir etwas besser, hatten Topchancen und kassierten ein unglückliches Eigentor. Am Ende fehlte uns vielleicht etwas die Kraft, Austria hat das mit ihrer Routine eiskalt genutzt.“ Trotzdem bewies Elsbethen Moral, verkürzte in der 96. Minute durch Christopher Mayr auf 2:3, mehr war aber nicht drin. „Wir haben verloren, aber Charakter gezeigt. Wir haben gegen einen mit einigen Profis bestückten Gegner mithalten können. Darauf können wir durchaus stolz sein“, betonte Selimbasic.
Die Tabellenführung stärkt unsere Talente in ihrem Selbstvertrauen.
Austria Salzburg 1b-Teammanager Haris Borozni
Austria Salzburg 1b feiert damit Big Points im Titelkampf. „Der Auswärtssieg gegen den direkten Konkurrenten kann noch sehr wichtig werden im Saisonverlauf“, analysierte Borozni zuversichtlich. Auf der anderen Seite hält Selimbasic selbstbewusst entgegen: „Die Tabellensituation ist noch Nebensache. Wir werden am Ball bleiben und versuchen bis zum Schluss ganz oben mitzuspielen!“ Thomas Schaier
1. Klasse Nord: Elsbethen – Austria Salzburg 1b 2:3 (1:1), Croatia Salzburg – Kuchl Juniors 4:4 (1:3), Abtenau – Scheffau 0:1 (0:1), Wals-Grünau Juniors – Oberhofen 6:1 (0:1), Perwang/Michaelbeuern – Obertrum 1:1 (0:1), Eugendorf 1b – St. Georgen 0:1 (0:0), Lamprechtshausen – Grödig 1b 1:0 (1:0).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.