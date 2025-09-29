Lkw krachte im Tauerntunnel in Pannen-Lastwagen

In der Nacht auf Montag kam es im Tauerntunnel zu einem Auffahrunfall zweier Lastwagen. Ein Lkw blieb wegen einer Panne liegen, ein nachkommender Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Beide Fahrer hatten Glück: Sie kamen mit dem Schrecken davon.
Mitten in der Nacht heulten im Lungau und Pongau die Sirenen: Am Montag, Punkt 0.00 Uhr, wurden die Feuerwehren Zederhaus und Flachau zu einem schweren Unfall im Tauerntunnel alarmiert.
Ein Lastwagen war aufgrund einer Panne zum Stillstand gekommen – Sekunden später krachte ein nachkommender LKW fast ungebremst in das Hindernis. Der Aufprall war so heftig, dass der Tunnel für den Verkehr gesperrt werden musste.
Glück im Unglück: Beide Lenker konnten sich bereits selbst aus den Führerhäusern befreien. Rettungswägen und ein Notarzt waren vor Ort, die beiden suchten jedoch eigenständig medizinische Hilfe auf.
Die Florianis standen mit einem Großaufgebot im Einsatz: Es wurde umgehend ein Brandschutz aufgebaut und ausgetretene Flüssigkeiten gebunden. Nach ersten Informationen konnte so Schlimmeres verhindert werden.
