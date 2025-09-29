Schwierige Phase für Wals-Grünau und FC Pinzgau

Bei Wals-Grünau scheint der Herbstblues Einzug gehalten zu haben. Die Flachgauer treten nach einem guten Saisonstart aktuell auf der Stelle. 2:2 in Lauterach, 2:2 gegen Bischofshofen nach 2:0-Führung, 1:2 in Imst und Samstag ein mageres 0:0 gegen Schwaz. „Wir sind nicht zufrieden“, meinte Grünaus Mittelfeldspieler Nikola Trkulja nach der Nullnummer. „Die Phase ist sicher nicht einfach, aber wir werden es gemeinsam aufarbeiten“, sagte Trainer Christoph Knaus. Dass seine Mannschaft Chancen auf den Sieg gehabt hat – kurz vor Schluss wackelte die Latte vom Schwazer Gehäuse – macht dem Coach Mut. „Wir sehen, dass die Mannschaft absolut in Takt ist und das gemeinsam durchstehen möchte und auch wird!“