Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zurück nach Salzburg

Hase holt Eurowings-Urlaubsflieger aus der Luft

Salzburg
29.09.2025 12:00
Die Maschine sollte von Salzburg nach Kos (Griechenland) fliegen.
Die Maschine sollte von Salzburg nach Kos (Griechenland) fliegen.(Bild: Tröster Andreas)

Eine Maschine der deutschen Fluglinie Eurowings musste wegen eines tierischen Zwischenfalls wieder in Salzburg landen. Der Ferienflieger wäre eigentlich am Weg zur griechischen Insel Kos gewesen. Ein Hase machte den Plänen zahlreicher Urlauber vorerst einen Strich durch die Rechnung.

0 Kommentare

Bitte Warten! Das hieß es für eine ganze Maschine von Urlaubern am Salzburger Flughafen. Ein sogenannter „Rabbitstrike“ hatte den Airbus A320 der deutschen Fluglinie Eurowings schon kurz nach dem Start wieder zum Umkehren gezwungen. Statt in Kos landeten Urlauber wieder in Salzburg.

Bereits beim Starten hatte die Crew offenbar ein Vibrieren im Triebwerk vernommen. Schon nach dem Abheben gab es aus dem Cockpit die Meldung, dass der Airbus wieder nach Salzburg umkehren würde. 

Ein Feldhase am Vorfeld des Salzburger Flughafens.
Ein Feldhase am Vorfeld des Salzburger Flughafens.(Bild: Markus Tschepp)

Wie sich erst jetzt herausstellte, war die Eurowings-Maschine am Rupertitag, dem 24. September, um 6.30 Uhr in Richtung Kos gestartet. Ursprünglich war als Grund für den Abbruch des Flugs ein Vogelschlag vermutet worden. Rasch stellte sich am Salzburger Boden heraus, dass es offenbar ein Feldhase war. Das Tier dürfte von der Start- und Landebahn ins linke Triebwerk gesogen worden sein. 

Der Hase wurde ins Triebwerk des Airbus gesaugt.
Der Hase wurde ins Triebwerk des Airbus gesaugt.(Bild: Tröster Andreas)

Mit Verspätung in den Urlaub
Die Passagiere verließen am Salzburger Flughafen nur wenige Minuten nach dem Start wieder das Flugzeug. Für sie ging es mit einer in Salzburg stationierten Eurowings-Maschine weiter Richtung Kos. Mit rund vier Stunden und 25 Minuten Verspätung erreichten sie am späten Vormittag die griechische Urlaubsinsel.

Für die Ersatzmaschine wurde von Eurowings ebenfalls ein Ersatz nach Salzburg beordert. Die beschädigte Airbus A320, mit der Kennung 9H-EUP, war schnell begutachtet und repariert. Knapp 33 Stunden später hob das Flugzeug schon wieder in Richtung Palma de Mallorca ab.

Lesen Sie auch:
Anflug auf Salzburg
Notfall: Lufthansa-Maschine geriet in Vogelschwarm
23.10.2024
Nach Salzburg-Abflug
Vogelschlag! Airbus musste umdrehen
27.09.2025
Saudi Arabien im Glück
Brennendes Team-Flugzeug: Vogel war im Triebwerk!
19.06.2018

Rund zwei Drittel des Salzburger Flughafens sind Grünfläche. Hasen, Füchse und auch Vögel sind auf dem insgesamt 176 Hektar großen Areal in Naturnähe keine Seltenheit. Mit einem eigenen Wildtiermanagement und Vergrämungsmaßnahmen, wie etwa Knallkörpern, versucht man am Airport wilden Tieren auf der Start- und Landebahn Herr zu werden.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
134.099 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
130.357 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.831 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2208 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1845 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1569 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf