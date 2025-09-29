Hase holt Eurowings-Urlaubsflieger aus der Luft

Wie sich erst jetzt herausstellte, war die Eurowings-Maschine am Rupertitag, dem 24. September, um 6.30 Uhr in Richtung Kos gestartet. Ursprünglich war als Grund für den Abbruch des Flugs ein Vogelschlag vermutet worden. Rasch stellte sich am Salzburger Boden heraus, dass es offenbar ein Feldhase war. Das Tier dürfte von der Start- und Landebahn ins linke Triebwerk gesogen worden sein.