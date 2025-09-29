Vorteilswelt
Südländisch

Nach dem Derbysieg wurde Favoriten zu Neapel

Fußball National
29.09.2025 18:30
Nach dem Derbysieg wurden die Austria-Kicker daheim in Favoriten euphorisch gefeiert.
Nach dem Derbysieg wurden die Austria-Kicker daheim in Favoriten euphorisch gefeiert.

Die Austria befindet sich nach dem 3:1-Triumph im Wiener Derby gegen Rapid im Freudentaumel. Kapitän Manfred Fischer sagt voller Stolz: „Von so einem Team hab ich immer geträumt!“ Und Premieren-Torschütze Noah Botic staunte über die Wiener Rivalität und den südländischen Empfang in Wien-Favoriten. 

Nach dem Derbysieg wurde Wien-Favoriten zu Neapel. Mit südländischer Begeisterung, bengalischem Feuer und sogar einem Feuerwerk wurden die Spieler bei ihrer Rückkehr aus Hütteldorf von Hunderten Fans gefeiert. Da staunte auch Derby-Debütant Noah Botic, der ausgerechnet gegen Rapid sein erstes Liga-Tor erzielte, nicht schlecht: „Ich kenne Derbys auch aus Australien. Aber das hier in Wien ist ein ganz anderes Level, ich habe gespürt, wie groß diese Rivalität wirklich ist.“

Alexander Hofstetter
