Nach dem Derbysieg wurde Favoriten zu Neapel

Die Austria befindet sich nach dem 3:1-Triumph im Wiener Derby gegen Rapid im Freudentaumel. Kapitän Manfred Fischer sagt voller Stolz: „Von so einem Team hab ich immer geträumt!“ Und Premieren-Torschütze Noah Botic staunte über die Wiener Rivalität und den südländischen Empfang in Wien-Favoriten.
Nach dem Derbysieg wurde Wien-Favoriten zu Neapel. Mit südländischer Begeisterung, bengalischem Feuer und sogar einem Feuerwerk wurden die Spieler bei ihrer Rückkehr aus Hütteldorf von Hunderten Fans gefeiert. Da staunte auch Derby-Debütant Noah Botic, der ausgerechnet gegen Rapid sein erstes Liga-Tor erzielte, nicht schlecht: „Ich kenne Derbys auch aus Australien. Aber das hier in Wien ist ein ganz anderes Level, ich habe gespürt, wie groß diese Rivalität wirklich ist.“
