Nach dem Derbysieg wurde Favoriten zu Neapel

Nach dem Derbysieg wurde Wien-Favoriten zu Neapel. Mit südländischer Begeisterung, bengalischem Feuer und sogar einem Feuerwerk wurden die Spieler bei ihrer Rückkehr aus Hütteldorf von Hunderten Fans gefeiert. Da staunte auch Derby-Debütant Noah Botic, der ausgerechnet gegen Rapid sein erstes Liga-Tor erzielte, nicht schlecht: „Ich kenne Derbys auch aus Australien. Aber das hier in Wien ist ein ganz anderes Level, ich habe gespürt, wie groß diese Rivalität wirklich ist.“