Viel Blut verloren

76-Jähriger fiel mit Oberschenkel auf Radpedal

Oberösterreich
29.09.2025 13:00
Nach der notärztlichen Versorgung kam der Radfahrer ins Spital (Symbolbild)
Nach der notärztlichen Versorgung kam der Radfahrer ins Spital (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Glück im Unglück hatte ein 76-jähriger Radfahrer, nachdem er sich mit einem Pedal schwer verletzt hatte. Unter den zuerst eingetroffenen Polizisten waren nämlich zwei Sanitäter, die die starke Blutung fachkundig stoppten. Der Mann kam mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus.

Das hätte schlimm ausgehen können! Ein 76-Jähriger aus Attersee stürzte beim Aufsteigen auf sein E-Bike und verletzte sich dabei schwer. Als der Mann am Sonntag gegen 18 Uhr auf sein E-Bike aufstieg, blieb er mit seiner Hose am Fahrradsitz hängen und stürzte mit seinem E-Bike um. Dabei schlitzte er sich mit dem Pedal den Oberschenkel auf und verletzte sich schwer.

Beherzte Beamten stoppten Blutung
Der 76-Jährige verlor sehr viel Blut, weshalb die eintreffenden Polizeibeamten umgehend erste Hilfe leisteten. Unter den Beamten befanden sich ein Sanitäter und ein Notfallsanitäter, welche die Blutung mittels manuellem Druck und anschließendem Anlegen des Tourniquets im Beisein des hausärztlichen Notdienstes stoppen konnten. Nach erfolgter weiterer Versorgung durch den hinzukommenden Notarzt wurde der Verletzte ins Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Oberösterreich

Folgen Sie uns auf