76-Jähriger fiel mit Oberschenkel auf Radpedal

Das hätte schlimm ausgehen können! Ein 76-Jähriger aus Attersee stürzte beim Aufsteigen auf sein E-Bike und verletzte sich dabei schwer. Als der Mann am Sonntag gegen 18 Uhr auf sein E-Bike aufstieg, blieb er mit seiner Hose am Fahrradsitz hängen und stürzte mit seinem E-Bike um. Dabei schlitzte er sich mit dem Pedal den Oberschenkel auf und verletzte sich schwer.