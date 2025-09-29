33 Rücktritte vom Rücktritt im Feuerwehrskandal

Auch zwei der vier Kommando-Mitglieder sind als normale Feuerwehrleute zurückgekehrt. Damit ist die Schlagkraft der Feuerwehr Marchtrenk gesichert. Bekanntlich wird gegen das Kommando ermittelt, weil Leistungen wie etwas das Befüllen von Pools oder Wespeneinsätze nicht oder falsch abgerechnet worden sein sollen.