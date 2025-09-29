So schrieb Schlagersängerin Simone Marktgeschichte

Der erste Sonntag am Urfahranermarkt steht fast schon traditionell im Zeichen der Partybühne von Radio OÖ, so auch gestern Mittag im „Wirt4sFest“-Zelt. Wie schon bei ihrem letzten Auftritt am Donauufer durfte sich Schlagersängerin Simone am Bierfass versuchen. Mit Festwirt Patrick Stützner und Josef Paukenhaider von der Brau Union an ihrer Seite, griff sie beherzt zum Schlegel – und sorgte für einen Anstich, der in die Marktgeschichte eingehen dürfte. Denn das kühle Blonde wollte sich nicht gleich nach den ersten Schlägen zeigen – Geduld war angesagt.