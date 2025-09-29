So schrieb Schlagersängerin Simone Marktgeschichte

Was passiert, wenn eine Sängerin plötzlich mit dem Bierfass statt mit dem Mikrofon kämpft? Genau das sorgte am ersten Sonntag des Urfahranermarkts für jede Menge Gelächter. Im „Wirt4sFest“-Zelt fieberte das Publikum mit – doch der erlösende Gerstensaft ließ auf sich warten. Erst nach einer kleinen „Hämmerchen-Odyssee“ war der Durst gelöscht.
Der erste Sonntag am Urfahranermarkt steht fast schon traditionell im Zeichen der Partybühne von Radio OÖ, so auch gestern Mittag im „Wirt4sFest“-Zelt. Wie schon bei ihrem letzten Auftritt am Donauufer durfte sich Schlagersängerin Simone am Bierfass versuchen. Mit Festwirt Patrick Stützner und Josef Paukenhaider von der Brau Union an ihrer Seite, griff sie beherzt zum Schlegel – und sorgte für einen Anstich, der in die Marktgeschichte eingehen dürfte. Denn das kühle Blonde wollte sich nicht gleich nach den ersten Schlägen zeigen – Geduld war angesagt.
Vorweg: Niemand musste verdursten
Erst nach rekordverdächtigen 25 (!) Schlägen sprudelte endlich der erste Krügerl-Schaum ins Glas. Die Zeltgäste nahmen’s sportlich und jubelten umso lauter, als es so weit war. Und auch Simone bewies Schlagfertigkeit: „Zum Glück ist meine Stimme kräftiger als meine Arme“, scherzte sie, während sie den Holzhammer beiseitelegte.
