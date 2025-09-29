Konzerthaus erstmals großer Abenteuerspielplatz

Orchester belebte Stummfilm

Der Höhepunkt war das Konzert „Orchestrascope“: Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter dem energiegeladenen Dirigat von Victor Jacob ließ gemeinsam mit der preisgekrönten Zonzo Compagnie die Geschichte des Films lebendig werden.

Das „Konzert mit Filmleinwand“ zeigte eindrucksvoll, wie mächtig Filmbilder in Kombination mit spontanen Soundeffekten und Live-Klängen wirken. Auf den Spuren des unsterblichen Buster Keaton hörte man einsames Triangel-Plim-Plim bis hin zum großen Orchestersound. Jubel nach diesem einstündigen Konzert!