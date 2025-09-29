14-Jähriger entdeckte Feuer und rettete Haus

Stolz auf den Jungfeuerwehrmann

Dort ist man stolz auf den Jungfeuerwehrmann: „Dank Tobias raschem Handeln mussten wir nur noch Nachlöscharbeiten durchführen und den Brandherd mit der Wärmebildkamera kontrollieren. Er hat richtig reagiert und sein erlerntes Wissen vorbildlich umgesetzt“, loben ihn seine Kameraden. Auch die Eltern haben allen Grund stolz zu sein. Was passiert wäre, wäre der Jugendliche nicht doch noch zum Haus seiner Großmutter zurückgekommen, will man sich nicht vorstellen. Die Oma war nämlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr zuhause und hätte den Brand somit auch nicht entdecken können.