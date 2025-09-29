Nach Mordversuch lag Verdächtiger im Hotelbett

Über den Inn und damit die Grenze flüchtete ein junger Messerstecher, der im bayrischen Altötting einen Mordversuch begangen haben soll. Er wurde als Verdächtiger ausgeforscht, nachdem in der Nacht zum Sonntag gegen 2.25 Uhr auf der Straße ein niedergestochener 22-jähriger Türke aus dem Nachbarort Mühldorf am Inn (Bayern) gefunden worden war – er hatte lebensbedrohliche Bauchverletzungen erlitten.