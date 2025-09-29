Vorteilswelt
Flucht über Grenze

Nach Mordversuch lag Verdächtiger im Hotelbett

Oberösterreich
29.09.2025 16:27
Der 20-Jährige soll seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen haben.
Der 20-Jährige soll seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen haben.(Bild: Pachner Jürgen)

Über die Grenze von Bayern nach Oberösterreich flüchtete ein erst 20-Jähriger, der einen Kontrahenten mit einem Messer niedergestochen und im Stich gelassen haben soll. Mordversuch lautete der Haftbefehl. Der Gesuchte wurde im Innviertel aufgefunden, wo er in einem Hotel Zuflucht gesucht hatte.

Über den Inn und damit die Grenze flüchtete ein junger Messerstecher, der im bayrischen Altötting einen Mordversuch begangen haben soll. Er wurde als Verdächtiger ausgeforscht, nachdem in der Nacht zum Sonntag gegen 2.25 Uhr auf der Straße ein niedergestochener 22-jähriger Türke aus dem Nachbarort Mühldorf am Inn (Bayern) gefunden worden war – er hatte lebensbedrohliche Bauchverletzungen erlitten.

Nach nur vier Tagen
Verdächtiger nach Mordversuch wieder frei
29.09.2025

In Auslieferungshaft
Der geflüchtete türkischstämmige deutsche 20-Jährige wurde am Sonntagabend etwa 35 Kilometer entfernt in einem Hotel in Braunau lokalisiert und aufgegriffen. Er wurde in Auslieferungshaft genommen.

Folgen Sie uns auf