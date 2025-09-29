Bundesliga-Aufreger: Diese Szene erhitzt Gemüter!

„Heute wollte sich jemand anderer wichtig machen!“ Ried-Trainer Maximilian Senft ärgerte sich nach dem 0:0 gegen den GAK über VAR Manuel Schüttengruber. Der Grund: Das vermeintliche 1:0 der Innviertler in der 4. Minute zählte nicht. Die Aufreger-Szene (im Video oben ab ca. 40 Sekunden) sowie alle Highlights des Spiels sehen Sie – in Kooperation mit Sky Sport Austria – hier ...