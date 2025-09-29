Neuer Hüftschwung im Altenheim: Party ist angesagt

Markenzeichen des Ex-Bürgermeisters

„Das Café ist nach dem Namensgeber des Hauses Franz Hillinger benannt, dessen Markenzeichen ein Mascherl war“, erklärt Heimleiterin Barbara Salfelner. Hillinger hat für die Bewohner noch eine große Bedeutung, „die können sich alle noch an ihn erinnern und für viele war er der beste Bürgermeister, den Linz je hatte.“ Das Café hat jeden Freitag geöffnet, einmal pro Monat gibt’s Livemusik. „Diese Freitage haben große Beliebtheit, das Café machen ausschließlich Personen, die sich bei uns im Haus ehrenamtlich engagieren, aber die Musik kommt immer von Christian“, so Salfelner. „Ich habe Nachtdienst in drei Stockwerken, mich kennt hier jeder, ich baue eine Beziehung zu den Bewohnern auf. Und als Geschenk trete ich hier auf“, erzählt Kramml, der diesmal mit seinem Bandkollegen Jürgen Rohrhuber aufgeigte.