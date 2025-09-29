Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Cafe „Mascherl“

Neuer Hüftschwung im Altenheim: Party ist angesagt

Oberösterreich
29.09.2025 12:00
Bewohner und Pfleger genießen einmal pro Monat die Livemusik im Seniorenzentrum Franz Hillinger.
Bewohner und Pfleger genießen einmal pro Monat die Livemusik im Seniorenzentrum Franz Hillinger.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Hier geht die Post ab! Einmal pro Monat greift Pfleger und Musiker Christian Kramml im Seniorenzentrum Franz Hillinger in Linz zum Mikro. Den Bewohnern gefällt es.

0 Kommentare

Freitagnachmittag, es ist halb drei und während ansonsten um diese Zeit die Bewohner im Seniorenzentrum Franz Hillinger in Linz ein Nickerchen halten, geht hier einmal pro Monat die Post ab. Christian Kramml haut ordentlich in die Tasten. „Der Saal ist voll, die Bude ausverkauft und es hält hier niemanden mehr auf den Sesseln“, sagt der Pfleger und lacht. Kramml ist nebenberuflich Musiker der Band „Grenz’nlos“ und ölt regelmäßig im „Mascherl“-Café seine Stimme.

Christian Kramml (li.) und Jürgen Rohrhuber in Aktion.
Christian Kramml (li.) und Jürgen Rohrhuber in Aktion.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Markenzeichen des Ex-Bürgermeisters
„Das Café ist nach dem Namensgeber des Hauses Franz Hillinger benannt, dessen Markenzeichen ein Mascherl war“, erklärt Heimleiterin Barbara Salfelner. Hillinger hat für die Bewohner noch eine große Bedeutung, „die können sich alle noch an ihn erinnern und für viele war er der beste Bürgermeister, den Linz je hatte.“ Das Café hat jeden Freitag geöffnet, einmal pro Monat gibt’s Livemusik. „Diese Freitage haben große Beliebtheit, das Café machen ausschließlich Personen, die sich bei uns im Haus ehrenamtlich engagieren, aber die Musik kommt immer von Christian“, so Salfelner. „Ich habe Nachtdienst in drei Stockwerken, mich kennt hier jeder, ich baue eine Beziehung zu den Bewohnern auf. Und als Geschenk trete ich hier auf“, erzählt Kramml, der diesmal mit seinem Bandkollegen Jürgen Rohrhuber aufgeigte.

Mit viel Körpereinsatz werden die Hüften in Bewegung gesetzt.
Mit viel Körpereinsatz werden die Hüften in Bewegung gesetzt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Neuer Schwung in der Bude
Der Rollator wird zur Seite geschoben und das Becken in Bewegung gesetzt. „Der Hüftschwung mancher Bewohnerinnen ist atemberaubend. Man glaubt nicht, dass manche, die kaum mehr gehen können, wie neugeboren sind, sobald die Musik läuft.“ Auch Hildegard Fleischanderl (89), die seit einem Schlaganfall im Pflegeheim lebt, hat wieder neuen Lebensmut gefunden. „Ich bin sehr glücklich hier. Und Christian bringt wieder Schwung in die alte Bude“, so Fleischanderl augenzwinkernd.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
134.099 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
130.357 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.831 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2208 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1845 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1569 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Oberösterreich
Nach nur vier Tagen
Verdächtiger nach Mordversuch wieder frei
Im Cafe „Mascherl“
Neuer Hüftschwung im Altenheim: Party ist angesagt
Trainer außer sich
Bundesliga-Aufreger: Diese Szene erhitzt Gemüter!
Protest bei Lenzing
Feuerwehrautos verstellten Sicht auf Kundgebung
Rekordverdächtig
So schrieb Schlagersängerin Simone Marktgeschichte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf