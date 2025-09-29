Warum man bei neun Bosna-Variationen schwarz sieht

2015 noch klassisch am Markt vertreten

Am Urfahranermarkt war er da schon angekommen: Schon 2015 war er vertreten, damals noch ganz klassisch mit Bratwürsteln und Sauerkraut. Mit den Jahren entwickelte sich daraus das Konzept, das heute als LIAN bekannt ist – abgeleitet von den Vornamen Lisa und Andreas, ausgesprochen wie der englische „lion“. Ein Name, der für Kraft, Mut und einen neuen Weg steht. Auch optisch hebt sich der schwarze Trailer von den bunten Marktständen rundherum ab – ein Hingucker, der längst zum fixen Bild des Jahrmarkts – im Kinder-Vergnügungspark – gehört.