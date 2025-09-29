43-Jähriger rettete Verletzte aus kaltem Bergsee

Nach Rettung weitergewandert

Am Tag nach der Rettungsaktion gab sich Patrik G. im Gespräch mit der „Krone“ bescheiden: „Ich habe einen Entschluss gefasst und es einfach gemacht. In dem Moment ist man in einer Art Modus, funktioniert einfach“, so der 43-Jährige. Richtig realisiert hätte er das Ganze aber erst etwas später, als er nach der Wanderung bei der Jause saß. „Da habe ich mir ein Bier gekauft und gedacht, ist das gerade wirklich passiert.“