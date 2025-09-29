Touristin stürzte ab und landete im kalten See

Einem aufmerksamen 43-Jährigen ist es zu verdanken, dass der Ausflug eines Touristen-Trios zum Hinteren Gosausee gerade noch halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Eine schlecht ausgerüstete 32-jährige Chinesin stürzte mehrere Meter ab und landete in dem kalten See.
Zwei Freundinnen aus China im Alter von 30 und 32 Jahren, machten am Sonntag einen Ausflug zum Hinteren Gosausee. Dort trafen sie zufällig auf eine 32-jährige Frau ebenfalls aus China. Die drei Frauen beschlossen gemeinsam rund um den See zu wandern. Sie gerieten dabei aber immer weiter in steiles unwegsames Gelände und kletterten schließlich trotz unzureichendem Schuhwerk (Sneakers mit glatter Sohle) gegen 16.15 Uhr hintereinander nach unten in Richtung des Sees.
Ersthelfer schwamm zur Verletzten
Dabei rutschte die 32-Jährige auf dem feuchten felsigen Untergrund aus und stürzte mehrere Meter ab. Sie landete schließlich mit einer schweren Verletzung im See. Die beiden anderen Frauen trauten sich nicht mehr weiter und blieben vor Ort. Ein 43-jähriger Mann aus Unterweitersdorf, der diesen Vorfall aus einiger Entfernung beobachten konnte, alarmierte umgehend die Einsatzkräfte und eilte zum Unfallort. Er zog sich aus und schwamm zur etwa 10 Meter entfernten Verletzen.
Ans Seeufer abgeseilt
Der 43-Jährige konnte die verletzte Frau erreichen und schwimmend bergen. Die Sicherung der drei Touristinnen erfolgte durch die Bergretter Gosau. Die Verletzte wurde per Tau vom Rettungshubschrauber geborgen, erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau geflogen. Die beiden anderen Frauen wurden ans Seeufer abgeseilt. Sie wurden dabei nicht verletzt.
