Intime Beziehung mit Insassin hinter Gittern

Viele schwer vorbelastete Menschen auf engem Raum, unterschiedliche Ranghöhen und Spannungen aller Art – perfekte Voraussetzungen für ein Drama. Die Rede ist nicht von einer Reality-TV-Show, sondern vom forensisch-therapeutischen Zentrum Asten (OÖ). Dort soll sich zugetragen haben, was am Montag im Landesgericht Steyr verhandelt wurde
Im Zentrum des Prozesses im Landesgericht Steyr stand ein suspendierter Justizwachbeamter (39). Ihm wurde von vier Insassinnen Autoritätsmissbrauch bzw. Nötigung vorgeworfen. Eine 25-jährige Serbin bezichtigte ihn, sie zu Küssen gedrängt, unangenehm berührt und sie absichtlich nackt in ihrer Zelle überrascht zu haben.
Regelmäßige Treffen und Sex
Mit einer anderen jungen Frau soll es noch viel weiter gegangen sein – zwischen den beiden habe sich eine Beziehung entwickelt – inklusive regelmäßiger Treffen, privater Gespräche und sogar Sex. Einvernehmlich, aber unter Missbrauch seiner Autorität, wie die Anklage befand. Sogar von gemeinsamer Flucht habe die Insassin geredet.
Der Beschuldigte streitet alle Vorwürfe ab, stellt sie als absurd und absolut unmöglich dar. Doch so klar war die Lage nicht: Zwei weitere Inhaftierte berichteten auch von vertraulichen Momenten der beiden.
Ahnungslose Kollegen
Eine Kollegin (53) und ein Kollege (56) des Beschuldigten wollen hingegen überhaupt nichts mitbekommen haben, bis eine der Insassinnen schließlich auspackte.
Nach vier langen Stunden Verhandlung musste die Richterin die Glaubwürdigkeit der Damen bewerten – allesamt geistig abnorme Rechtsbrecherinnen, wie man vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt hätte, mit teils lebenslangen Haftstrafen ohne Chance auf Haftunterbrechung.
Die Nötigung erschien ihr glaubhaft, für den Amtsmissbrauch fehlte Substanz – Teilfreispruch. Das Urteil: fünf Monate bedingt. Beide Seiten kündigten Berufung an, daher ist es nicht rechtskräftig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.