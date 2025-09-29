Lenzing bestätigt: 600 Jobs fallen bis 2027 weg!

Während vor dem Werksgelände des Faserherstellers Lenzing in Oberösterreich demonstriert wird, hat der Aufsichtsrat getagt. Was die „Krone“ bereits vorab berichtet hatte, wurde nun bestätigt: 600 Jobs fallen weg!
Betroffen sollen vorallem Stellen in der Verwaltung sein. Von den 600 Jobs will man 250 noch bis Jahresende – sowie 300 weitere im Lauf der nächsten zwei Jahre einsparen. Das teilte das Unternehmen nach der Aufsichtsratssitzung am Montag mit.
Man wolle „vor allem die administrativen Funktionen von Lenzing schlanker und effizienter gestalten“ und erwarte sich ab 2026 jährliche Einsparungen in Höhe von mindestens 25 Millionen Euro.
Zuletzt leichter Aufwärtstrend
Die Lenzing-Gruppe vermeldete zuletzt trotz der Verwerfungen durch die US-Zollpolitik einen leichten Aufwärtstrend. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr gegenüber der ersten Hälfte 2024 um 2,3 Prozent auf 1,34 Mrd. Euro. Unterm Strich stand ein Gewinn von 15,2 Mio. Euro, nach einem Verlust von 65,4 Mio. Euro im Vorjahreshalbjahr.
Lenzing verarbeitet Holz zu Zellstoff und stellt daraus Fasern für die Bereiche Mode, Handel, Industrie, Kosmetik und Hygiene her. Hauptaktionär der Lenzing AG ist die heimische Industrieholding B&C, die 37,25 Prozent hält. Die B&C-Gruppe wurde im Jahr 2000 von Bank Austria und Creditanstalt gegründet. 2024 gab die B&C ihre Mehrheit an Lenzing ab, der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano übernahm einen 15-Prozent-Anteil. Suzano hat eine Kaufoption auf weitere 15 Prozent bis zum Jahr 2028. 6,97 Prozent gehören der US-Investmentbank Goldman Sachs, 40,78 Prozent der Lenzing-Aktien sind in Streubesitz. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Lenzing-Aktienkurs um mehr als ein Viertel eingebrochen.
