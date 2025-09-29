Mitmachen und Tickets für IKONO Vienna gewinnen

IKONO Vienna eröffnet eine neue Welt der visuellen Erlebnisse. In interaktiven Räumen wird Kunst begehbar und Fotografie zum Teil des Besuchs – und mit etwas Glück gibt es Tickets zu gewinnen!
IKONO ist kein Museum im klassischen Sinn. Statt stiller Betrachtung steht hier die aktive Teilnahme im Mittelpunkt. Besucher bewegen sich durch mehr als ein Dutzend Räume, die jeweils ein eigenes Thema inszenieren – von Spiegeln über Licht bis zu Kugelinstallationen.
Ein Erlebnis für alle Sinne
Die kreativen Köpfe hinter IKONO kommen aus allen Ecken der Welt - Von der kanadischen Künstlerin Ishita Banerjee, die mit Farben und Formen Geschichten erzählt, bis zum spanischen Street-Art-Star Ricardo Cavolo, dessen Werke voller Symbolik und Energie stecken. Jeder Raum ist ein Unikat – und ein Erlebnis für alle Sinne.
Jeder Raum lädt dazu ein, sich selbst als Teil der Szenerie zu erleben. Die Verbindung aus Bewegung, Farbe und Fotografie schafft eine Umgebung, die sowohl künstlerisch als auch spielerisch ist. IKONO spricht alle an, die Kunst nicht nur sehen, sondern spüren wollen. Weitere Informationen finden Sie HIER.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das interaktive Museum im Herzen von Wien 10x2 Tickets. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon haben Sie die Chance auf Tickets für das einzigartige interaktive Museum. Teilnahmeschluss ist der 6.10, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des kostenlosen „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.