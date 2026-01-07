Programmänderung? Klassiker droht ein Schneechaos!

Wenige Tage vor dem geplanten Rennwochenende in Adelboden wachsen bei den Organisatoren die Sorgenfalten. Meteorologen sagen viel Neuschnee voraus. Muss das Programm nun geändert werden oder droht dem Riesentorlauf-Klassiker sowie dem Slalom sogar eine Absage?
Die Piste am legendären Chuenisbärgli ist aktuell noch in einem „Top-Zustand“, berichten Schweizer Medien wenige Tage vor dem geplanten Rennwochenende in Adelboden. Und dennoch wachsen bei den Organisatoren die Sorgenfalten.
Prognosen bereiten Sorgen
Grund sind die Wetter-Prognosen! Denn Meteorologen sagen für das Wochenende eine erhebliche Menge an Neuschnee voraus. Eine ähnliche Situation hatte man auch im vergangenen Jahr erlebt. Damals wurde das Rennprogramm geändert. Der Riesentorlauf-Klassiker wurde von Samstag auf Sonntag verschoben, der Slalom bei schlechterem Wetter zuerst ausgetragen.
Ein Szenario, das nun also wieder auf den Ski-Zirkus zukommen könnte? Wohl nicht, wie Swiss-Ski-Cheftrainer Tom Stauffer gegenüber „Blick“ erklärt. Denn: „Der aktuelle Wetterbericht sagt für den Sonntag noch mehr Schnee voraus als für den Samstag. Somit würde eine Programmänderung momentan überhaupt keinen Sinn ergeben.“ Demnach könnten sogar Absagen drohen.
