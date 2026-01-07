Programmänderung? Klassiker droht ein Schneechaos!

Ein Szenario, das nun also wieder auf den Ski-Zirkus zukommen könnte? Wohl nicht, wie Swiss-Ski-Cheftrainer Tom Stauffer gegenüber „Blick“ erklärt. Denn: „Der aktuelle Wetterbericht sagt für den Sonntag noch mehr Schnee voraus als für den Samstag. Somit würde eine Programmänderung momentan überhaupt keinen Sinn ergeben.“ Demnach könnten sogar Absagen drohen.