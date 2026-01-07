Koreanischer Food-Trend auf Social Media

Heute ist wieder „Philipp bewegt“ zu Gast in der süßen Küche. Tanja zeigt Philipp den koreanischen Trend „Dalgona Kaffee“. Das süße, koreanische Kult-Streetfood „Dalgona“, bekannt aus der Serie „Squid Game“, ist dabei der Namensgeber.
Dalgona Kaffee
Zutaten für 2 große Gläser:5EL Instantkaffeepulver, 1 EL brauner Zucker, ca. 5 EL kochendes Wasser, 400ml fettarme Milch
Zubereitung: Instantkaffee mit Zucker und heißem Wasser kurz, aber kräftig, mit einem kleinen Quirl aufgeschlagen. Es sollte ein relativ dichter, cremiger Schaum entstehen. Der Schaum kann jetzt auf kalte oder warme Milch gegossen werden.
Dalgona
Zutaten: 200g Kristallzucker, 2 TL Backpulver, eine z.B. Sternform für das Muster.
Zubereitung:
Kristallzucker bodenbedeckt in eine Pfanne geben und langsam zu hellbraunem Karamell schmelzen. Pfanne von der Hitze nehmen und rasch das Backpulver einstreuen. Umrühren! Die Masse sollte etwas aufschäumen und heller werden. Die Masse in runder Plätzchenform auf ein, mit Backpapier ausgelegtes, Blech gießen. Etwas auskühlen lassen. Dann mit einem befetteten Löffel und der Unterseite eines Topfes flachdrücken und mit z.B einer Sternform ein Muster in die Zuckerplätzchen drücken. Nachdem auskühlen: Wer ein „Dalgona“ essen möchte, muss vorher versuchen die Sternform herauszuholen, ohne die Plätzchen zu zerbrechen. Das bringt Glück!