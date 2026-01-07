Nach Fluchtversuch
USA beschlagnahmen russischen Öltanker
Nach einer Flucht im Atlantik haben die USA offenbar einen russischen Öltanker mit Verbindungen nach Venezuela beschlagnahmt: Das Schiff The Marinera, das zuvor Bella 1 hieß, hatte zuvor den Kurs gewechselt, um einer Kontrolle durch die USA zu entkommen.
Laut CNN wurde der Tanker von den USA bereits 2024 sanktioniert, weil er Teil einer „Schattenflotte“ von Tankern war, die illegales Öl transportierten. Die Beschlagnahme soll laut Reuters durch die Küstenwache und dem US-Militär durchgeführt worden sein.
Bereits im vergangenen Monat habe die Küstenwache versucht, den Tanker in der Nähe von Venezuela zu entern – die Besatzung verhinderte das, indem sie den Kurs in Richtung Nordost änderten. Die USA nahmen daraufhin die Verfolgung auf und überwachten den Tanker tagelang vor dem Zugriff von einem Stützpunkt in England aus.
Hier wird die Route des Öltankers gezeigt:
USA betrachten Tanker als staatenlos
Während der Verfolgung hatte die Besatzung schließlich eine russische Flagge auf den Rumpf gemalt und behauptet, unter dem Schutz Moskaus zu stehen. Im Zuge dieser Maßnahme tauchte der Tanker auch unter dem neuen Namen Marinera im offiziellen russischen Schiffsregister auf. Die US-Regierung will das aber offenbar ignorieren und betrachte das Schiff laut Quellen von CNN als staatenlos.
Russland soll den Berichten zufolge vor dem US-Einsatz ein U-Boot und weitere Schiffe zum Schutz des Tankers entsendet haben. Die Nachrichtenagentur PA berichtete, ein britisches Aufklärungsflugzeug soll entlang der Route des Schiffes unterwegs gewesen sein. Weder das Weiße Haus noch die britische Regierung antworteten konkret auf Nachfragen. „Die USA sind der wichtigste Verteidigungs- und Sicherheitspartner des Vereinigten Königreichs“, sagte ein Sprecher des britischen Premierministers Keir Starmer.
Russland betrachtet die Lage mit Sorge
US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor der militärischen Operation in Venezuela mit der Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro eine Seeblockade für sanktionierte Öltanker angeordnet, die Richtung Venezuela steuern oder einen Hafen des rohstoffreichen Landes verlassen. The Marinera soll den Berichten zufolge zuvor als Bella 1 Öl aus Venezuela und dem Iran transportiert haben. Russland wird von den westlichen Alliierten beschuldigt, alte Tanker zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen.
Das Außenministerium in Moskau teilte der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, Russland betrachte die außergewöhnliche Situation mit Besorgnis. Das Schiff befahre derzeit unter der Flagge der Russischen Föderation in Übereinstimmung mit den Normen des internationalen Seerechts die Gewässer des Nordatlantiks. Aus unverständlichen Gründen schenkten das US-Militär und die Nato seinem zivilen Status nicht angemessene erhöhte Aufmerksamkeit, hieß es. Schon seit einigen Tagen folge dem Tanker ein Schiff der US-Küstenwache, obwohl er ungefähr 4000 Kilometer von der US-Küste entfernt sei.
Dem „Wall Street Journal“ zufolge wollte der Tanker ursprünglich in Venezuela anlegen und soll derzeit ohne Fracht unterwegs sein. Nach der Kursänderung soll die US-Küstenwache dem Schiff gefolgt sein – erst dann soll die Besatzung die russische Flagge auf die Seite des Schiffes gemalt und die Registrierung geändert haben. Das Southern Command der USA schrieb am Dienstag auf der Plattform X, sich sanktionierten Schiffen und Akteuren entgegenzustellen.
