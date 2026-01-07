Macron: „Werde Kontakt mit Putin wiederaufnehmen“

Moskau jetzt empfänglicher für Deal?

Aus US-Verhandlungskreisen wird jetzt aber berichtet, dass Moskau sich hinter verschlossenen Türen offener für einen Deal zeigt als in der Öffentlichkeit. Grund dafür könnten die negativen Folgen des Krieges für die russische Wirtschaft sowie die großen Verluste an der Front sein. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs verlor Russland alleine im Dezember mehr als 33.000 Männer – so viele, wie Moskau in einem Monat neu rekrutiert.