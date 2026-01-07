Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sexy Nacktshooting

Sydney Sweeney trägt nichts als goldene Farbe!

Society International
07.01.2026 16:00
Sydney Sweeney zeigt sich am Red Carpet gerne von ihrer verführerischen Seite. Für das Shooting ...
Sydney Sweeney zeigt sich am Red Carpet gerne von ihrer verführerischen Seite. Für das Shooting mit dem „W Magazine“ legte die Schauspielerin jetzt alle Kleider ab.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Das neue Jahr startet für die Fans von Sydney Sweeney noch aufregender, als das alte zu Ende gegangen ist. Denn nach mehreren sexy Red-Carpet-Auftritten legt die Schauspielerin jetzt nach und zeigt sich hüllenlos und nur in goldene Farbe getaucht auf dem Cover des „W Magazine“.

0 Kommentare

Für die Fotostrecke zum Interview in der jährlichen Ausgabe der besten schauspielerischen Leistungen des „W Magazine“ ließen sich Sweeney und die Macher der US-Zeitschrift etwas ganz Besonderes einfallen.

Sweeney schert sich nicht um Kritiker
Im Stile des Bond-Klassikers „Goldfinger“ aus dem Jahr 1964 trug die Hollywood-Schönheit nichts als goldene Farbe – und eine Kette von Chopard!


Lasziv rekelte sich Sweeney beim Shooting vor der Kamera, zeigt dabei viel und doch nicht alles. Aber vor allem zeigt sie ihren Kritikern mit diesen Bildern frech den imaginären Mittelfinger. Denn immer wieder gab es in der Vergangenheit Kritik, die 28-Jährige präsentiere sich zu sexy, zu freizügig. Kritik, die Sweeney ganz eindeutig an sich abperlen lässt. 

„Kann einfach wieder Syd sein“
Wie sie übrigens auch eine klare Grenze zwischen ihrem Job und ihrem Privatleben ziehen kann. Das jedenfalls verriet Sweeney im Interview mit dem Magazin. „Ich habe mir immer antrainiert, mich so weit wie möglich von meinen Figuren zu distanzieren und meine eigenen Gedankten oder Erinnerungen nicht in eine Szene einfließen zu lassen“, erklärte sie.

Und weiter: „Wenn sie ,Cut‘ rufen, kann ich einfach herausspringen und wieder Syd sein.“

Das neue Bond-Girl?
Neben Sweeney wurden übrigens noch zahlreiche weitere Stars für die besondere Ausgabe vor die Kamera gebeten – darunter George Clooney, A$AP Rocky oder Emma Stone. Kein anderer Star zeigte allerdings so viel Haut wie die Hollywood-Senkrechtstarterin.

Lesen Sie auch:
Sydney Sweeney räumte jetzt mit Gerüchten auf, sie habe sich für ihre Schönheit unters Messer ...
„Sind alle verrückt“
Sydney Sweeney wehrt sich gegen Beauty-OP-Gerüchte
08.12.2025
Heißes 007-Gerücht
Das neue Bond-Girl? Das sagt Sydney Sweeney dazu!
29.10.2025

Und womöglich gibt das Shooting ja einen Hinweis auf einen weiteren Karriere-Coup der Schauspielerin. Immerhin wurde im letzten Jahr gemunkelt, dass Sydney Sweeney als neues Bond-Girl im Gespräch ist ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
110.575 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.209 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
105.025 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Society International
Rutsch rüber, Heidi!
Heiß! Sylvie Meis‘ Bikini-Show geht munter weiter
Sexy Nacktshooting
Sydney Sweeney trägt nichts als goldene Farbe!
Selbstfürsorge & Liebe
Erschlankte Amy Schumer hat Scheidung eingereicht
Ikone starb an Krebs
Frankreich verabschiedet sich von Brigitte Bardot
Hollywood gnadenlos!
Nach der Scheidung flog Gwyneth Paltrow raus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf