Sydney Sweeney trägt nichts als goldene Farbe!



Lasziv rekelte sich Sweeney beim Shooting vor der Kamera, zeigt dabei viel und doch nicht alles. Aber vor allem zeigt sie ihren Kritikern mit diesen Bildern frech den imaginären Mittelfinger. Denn immer wieder gab es in der Vergangenheit Kritik, die 28-Jährige präsentiere sich zu sexy, zu freizügig. Kritik, die Sweeney ganz eindeutig an sich abperlen lässt.