Sydney Sweeney trägt nichts als goldene Farbe!

Das neue Jahr startet für die Fans von Sydney Sweeney noch aufregender, als das alte zu Ende gegangen ist. Denn nach mehreren sexy Red-Carpet-Auftritten legt die Schauspielerin jetzt nach und zeigt sich hüllenlos und nur in goldene Farbe getaucht auf dem Cover des „W Magazine“.
Für die Fotostrecke zum Interview in der jährlichen Ausgabe der besten schauspielerischen Leistungen des „W Magazine“ ließen sich Sweeney und die Macher der US-Zeitschrift etwas ganz Besonderes einfallen.
Sweeney schert sich nicht um Kritiker
Im Stile des Bond-Klassikers „Goldfinger“ aus dem Jahr 1964 trug die Hollywood-Schönheit nichts als goldene Farbe – und eine Kette von Chopard!
Lasziv rekelte sich Sweeney beim Shooting vor der Kamera, zeigt dabei viel und doch nicht alles. Aber vor allem zeigt sie ihren Kritikern mit diesen Bildern frech den imaginären Mittelfinger. Denn immer wieder gab es in der Vergangenheit Kritik, die 28-Jährige präsentiere sich zu sexy, zu freizügig. Kritik, die Sweeney ganz eindeutig an sich abperlen lässt.
„Kann einfach wieder Syd sein“
Wie sie übrigens auch eine klare Grenze zwischen ihrem Job und ihrem Privatleben ziehen kann. Das jedenfalls verriet Sweeney im Interview mit dem Magazin. „Ich habe mir immer antrainiert, mich so weit wie möglich von meinen Figuren zu distanzieren und meine eigenen Gedankten oder Erinnerungen nicht in eine Szene einfließen zu lassen“, erklärte sie.
Und weiter: „Wenn sie ,Cut‘ rufen, kann ich einfach herausspringen und wieder Syd sein.“
Das neue Bond-Girl?
Neben Sweeney wurden übrigens noch zahlreiche weitere Stars für die besondere Ausgabe vor die Kamera gebeten – darunter George Clooney, A$AP Rocky oder Emma Stone. Kein anderer Star zeigte allerdings so viel Haut wie die Hollywood-Senkrechtstarterin.
Und womöglich gibt das Shooting ja einen Hinweis auf einen weiteren Karriere-Coup der Schauspielerin. Immerhin wurde im letzten Jahr gemunkelt, dass Sydney Sweeney als neues Bond-Girl im Gespräch ist ...
