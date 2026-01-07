Lochte versteigert drei Olympia-Goldmedaillen

Von Olympia in Rio de Janeiro 2016 versteigerte der 2008 bei der Kurzbahn-WM in Manchester über 200 m Rücken von Markus Rogan im Gold-Duell geschlagene Lochte ebenso sein Staffelgold über diese Distanz. „Ich bin nie für Goldmedaillen geschwommen“, hatte Lochte im Dezember über die Versteigerung geschrieben. „Bei meiner Leidenschaft ging es immer darum, einer der besten Schwimmer der Welt zu sein. Diese Medaillen? Sie waren nur das Tüpfelchen auf dem i einer unglaublichen Reise.“