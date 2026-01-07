Giacomel unter Tränen: „Viele negative Gedanken“

Das erste Treffen mit den Norwegern am Montag in der Umkleidekabine im Oberhofer Stadion sei furchtbar gewesen. „Ich habe sofort angefangen zu weinen. Er sollte hier sein und ist es nicht“, sagte Giacomel. Sein Fokus beim Training am Dienstag sei gegen null gegangen. Trotz der tiefen Trauer starte er aber. Einen möglichen Olympiasieg bei den Winterspielen in Antholz im Februar würde er seinem Freund widmen, der auch gute Chancen auf eine Nominierung hatte.