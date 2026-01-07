Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauer um Bakken

Giacomel unter Tränen: „Viele negative Gedanken“

Biathlon
07.01.2026 16:18
Tommaso Giacomel (l.) trauert um Sivert Bakken.
Tommaso Giacomel (l.) trauert um Sivert Bakken.(Bild: GEPA)

Unter traurigen Vorzeichen startet am Donnerstag (11.30 Uhr) mit dem Sprint der Biathlon-Weltcup in Oberhof. Es ist das erste Rennen nach dem plötzlichen Tod des Norwegers Sivert Bakken. Bei einer Presserunde am Mittwoch konnte Tommaso Giacomel bei den Erinnerungen an seinen gestorbenen Freund seine Tränen nicht zurückhalten. „Es geht auf und ab. Ich habe viele negative Gedanken, vor allem abends, wenn ich ins Bett gehe und die Augen zumache“, sagte der Italiener.

0 Kommentare

Das erste Treffen mit den Norwegern am Montag in der Umkleidekabine im Oberhofer Stadion sei furchtbar gewesen. „Ich habe sofort angefangen zu weinen. Er sollte hier sein und ist es nicht“, sagte Giacomel. Sein Fokus beim Training am Dienstag sei gegen null gegangen. Trotz der tiefen Trauer starte er aber. Einen möglichen Olympiasieg bei den Winterspielen in Antholz im Februar würde er seinem Freund widmen, der auch gute Chancen auf eine Nominierung hatte.

Lesen Sie auch:
Karoline Simpson-Larsen
Tränen in den Augen
Biathlet tot: Langläuferin verrät letztes Gespräch
05.01.2026
Teamkollege verstorben
Biathlet geschockt: „Fand ihn leblos im Zimmer“
03.01.2026
Autopsie angeordnet
Norweger Bakken trug Höhenmaske bei seinem Tod
25.12.2025

  Bakkens Teamkollege Johan-Olav Botn hatte den 27-Jährigen am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer in Lavazé gefunden. Er trug bei seinem Auffinden eine Höhenmaske. Die Norweger waren zum Höhentraining in Italien. Die Ergebnisse der Autopsie könnten erst Anfang März vorliegen.

Begräbnis am Dienstag
Die Beerdigung Bakkens ist am kommenden Dienstag in Lillehammer. Viele des norwegischen Teams werden vor Ort sein, wie Teammanager Per Arne Botnan norwegischen Medien bestätigte. Man fliege am Montag nach Norwegen, um nach der Beerdigung am Dienstagabend nach Deutschland zurückzukehren, wo am Mittwoch in Ruhpolding der Weltcup fortgesetzt wird. In Oberhof wurde der für Freitag vorgesehen gewesene Sprint auf Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr)vorverlegt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
110.575 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.209 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
105.025 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Biathlon
Trauer um Bakken
Giacomel unter Tränen: „Viele negative Gedanken“
Sorgenfalten wachsen
Programmänderung? Klassiker droht ein Schneechaos!
Wirbel um Penis-Trick
„Völlig absurd!“ Skispringer von Bericht irritiert
„Massive Blutung“
Drama nach Geburt: Ärzte retten ehemaliges Ski-Ass
Krone Plus Logo
Marco Schwarz:
„Das Gefühl des Siegens ist mir abgegangen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf