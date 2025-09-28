Da ist Austria-Coach Landerl wohl „einzigartig“

WSG Tirol gegen Salzburg ab 14.30 Uhr LIVE
Austria Klagenfurts Neo-Trainer Rolf Landerl ist nach sechs Siegen in der 2. Liga in aller Munde: Warum er mit 15 Jahren von Wien nach Kärnten gezogen ist, schwierige Umfelder gewöhnt ist und im Fall Sebastian Deisler nicht mehr der Sündenbock sein will. . .
Hut ab vor Klagenfurts Jungs. Denn der Zweitligist performt – und wie. Acht Spiele, sechs Siege. Und das nach dem Abstieg, nach dem Umbruch – und trotz finanzieller Widrigkeiten, ausständiger Gehälter. . .
