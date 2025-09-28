Frau verschanzt sich in Zimmer, alarmiert Polizei

Aus Angst vor ihrem Ehemann konnte sich eine Frau Samstagmittag in Wien-Döbling gerade noch in ein Zimmer retten und den Notruf absetzen. Der Grund: Ihr Mann soll sie mit einem Küchenmesser bedroht haben. Bei der Einvernahme gab sich der Mann nicht geständig. Auch die Frau wollte plötzlich nicht mehr aussagen.
Die 48-jährige Frau floh in letzter Sekunde in ein Zimmer, setzte den Notruf ab und wartete dort in Sicherheit auf Hilfe. Wiener Polizisten mit Unterstützung der WEGA rasten zum Einsatzort, um Schlimmeres zu verhindern.
Küchenmesser sichergestellt
Als diese an der Wohnadresse des Paares eintrafen, nahmen sie den tatverdächtigen 45-jährigen Mann an Ort und Stelle fest. Das Küchenmesser, mit jenem der Mann seine Ehefrau bedroht haben soll, wurde sichergestellt.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
Weitere Ansprechpartner:
Frauenhelpline: 0800 222 555
Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
Opfer-Notruf: 0800 112 112
Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22
Ehefrau verweigert Aussage
Als die Polizisten den Mann zu dem Vorfall befragten, zeigte sich dieser nicht geständig. Die Ehefrau machte laut Polizeibericht von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch – ob aus Angst vor ihrem Mann, bleibt unklar.
Gegen den 35-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.