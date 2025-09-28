Nackenschlag für Real: „Erste Warnung für Alonso“

„Es war ein schlechtes Spiel. Wir sind nicht gut reingekommen, haben weder kollektiv noch individuell überzeugt. Wir befinden uns in einer Aufbauphase, aber das darf keine Entschuldigung sein. Die Niederlage ist verdient und schmerzt, besonders weil es ein Derby war“, suchte Alonso keine Ausreden.

Vor allem die Intensität und Zweikämpfe bereiteten dem Ex-Leverkusen-Trainer Sorgen: „Wir haben in den Duellen zu viel verloren. Mit Ball fanden wir keine Lösungen, ohne Ball konnten wir den Gegner nicht unter Druck setzen.“