Nackenschlag für Real: „Erste Warnung für Alonso“

„Erste Warnung für Alonso“, titelte die spanische Presse nach Real Madrids bitteren 2:5-Niederlage im Stadtderby gegen Atletico. Trainer Xabi Alonso muss sich Kritik gefallen lassen.
„Es war ein schlechtes Spiel. Wir sind nicht gut reingekommen, haben weder kollektiv noch individuell überzeugt. Wir befinden uns in einer Aufbauphase, aber das darf keine Entschuldigung sein. Die Niederlage ist verdient und schmerzt, besonders weil es ein Derby war“, suchte Alonso keine Ausreden.
Vor allem die Intensität und Zweikämpfe bereiteten dem Ex-Leverkusen-Trainer Sorgen: „Wir haben in den Duellen zu viel verloren. Mit Ball fanden wir keine Lösungen, ohne Ball konnten wir den Gegner nicht unter Druck setzen.“
Auch in Spanien hagelte es Kritik. Die „Marca“ bemängelte insbesondere die Auswechslung von Offensiv-Talent Arda Güler, der beim Stand von 2:3 vom Platz musste (59.). „Xabi machte einen Fehler, indem er ihn vom Platz nahm“, schrieb das Blatt. Allerdings hatte der Youngster zuvor einen Elfmeter verschuldet und war mit Gelb vorbelastet. Die „As“ titelte gar: „Erste Warnung für Alonso“ – und listete dessen „Sünden“ auf, darunter die frühe Herausnahme Gülers sowie die riskante Entscheidung, Jude Bellingham nach längerer Verletzungspause sofort in die Startelf zu stellen.
„Schmerz vielleicht sogar positiv für die Zukunft“
Trotz der Derby-Klatsche versucht Alonso Optimismus zu bewahren: „Vielleicht ist dieser Schmerz sogar positiv für die Zukunft. Wir müssen kritisch mit uns umgehen, die Gründe analysieren und daraus lernen.“
Und weiter: „Es ist die erste Niederlage dieser Saison – eine schmerzhafte, ohne Frage. Aber wir müssen nach vorn schauen und das korrigieren, was nicht funktioniert hat.“
Fest steht: Eine Derby-Pleite als Warnschuss, den Alonso nicht ignorieren darf, sonst könnte es in Madrid bald richtig ungemütlich werden.
