Sturm Graz gegen Hartberg – ab 14.30 Uhr LIVE

Hartberg sei in dieser Saison vielleicht stärker aufgetreten, als es manche erwartet hätten, sagte Säumel. „Sie verfügen über eine Mannschaft mit einer guten Mischung aus Routine und Talent und werden in diesem Duell mit uns wieder alles in die Waagschale werfen, um uns Punkte wegzunehmen.“ Genau das hat der TSV vor. „Wir müssen selbst aktiv und aggressiv sein und die Duelle gewinnen“, forderte Manfred Schmid. Gegen eine „kampfkräftige und spielstarke Mannschaft mit großer Wucht und sehr viel Tempo“ erwartete der Trainer „ein richtig lässiges Highlightspiel“ für seinen TSV. Schmid: „Es wird eine richtig geile Geschichte.“