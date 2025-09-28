WSG Tirol gegen Salzburg ab 14.30 Uhr LIVE

Semlic: „Wir haben eine gewisse Chance“

Trotz der aktuellen Negativserie beim Liga-Krösus sind die Rollen klar verteilt. „Zu unterschätzen sind die Mozartstädter aber keinesfalls“, bemerkten die Tiroler in einer Vereinsaussendung mit Blick auf die Kaderwerte treffend. Semlic konkretisierte: „Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit und die Chance nicht so hoch ist, dass wir punkten. Aber wir haben eine gewisse Chance – und unser Anspruch muss sein, diese geringe Chance mit einer maximalen Leistung so hoch wie möglich zu halten.“