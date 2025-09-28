„Unser Papa wäre fast vom Sessel gefallen“

Irene Wurm und Barbara Wallisch schlendern durch ihre Weingärten. Eigentlich hätte gelesen werden sollen, doch als die „Krone“ nach Weilling bei St. Florian kommt, regnet es in Strömen. Schon letzte Woche wurden Gemischter Satz, Sauvignon Blanc und Teile des Gelben Muskatellers geerntet. Vor 13 Jahren begann das alles auf 0,2 Hektar Brachfläche. Die Eltern produzierten Jahre lang Saft, Most und betrieben eine Fleischhauerei. „Du kannst nicht alles machen“, sagt Irene. Heute gibt es statt Schweinen drei Dackel, Enten als Schneckentilger, ein paar Hühner und jede Menge Wein- und Obstgärten. Die Schwestern sind Quereinsteigerinnen: Irene studierte BWL und Kunstgeschichte, Barbara internationale Wirtschaft. „Entweder schließen oder probieren war die Devise – und wir probieren es seit 13 Jahren“, scherzt Irene.