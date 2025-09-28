Supermarkt im Visier: Einbrecher gingen leer aus

Wenig Glück hatten drei unbekannte Einbrecher, als sie in der Nacht auf Sonntag in eine Filiale eines Lebensmittelgeschäfts im Kärntner Radenthein einbrachen.
Gegen 21 Uhr drangen drei bislang unbekannte Täter in eine Filiale eines Lebensmittelgeschäfts in Radenthein im Bezirk Spittal ein. „Dabei zwängten sie eine Türe auf der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zutritt“, schildert die Polizei.
Keine Beute für Einbrecher
Auch die Zugangstüre zu den Büroräumlichkeiten wurde gewaltsam geöffnet. Zwar brach das Trio einen Tresor auf, entnahm einen Geldbeutel und verließ das Gebäude wieder über die zuvor aufgebrochene Hintertüre, doch im entnommenen Geldbeutel sowie im aufgebrochenen Tresor befand sich kein Bargeld.
„Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen verlief die Suche bislang negativ“, so die Landespolizeidirektion. Wie hoch der Sachschaden durch das Einbrecher-Trio ist, kann derzeit nicht beziffert werden.
