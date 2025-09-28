Vorteilswelt
Tag des Denkmals

Wo war die Wölfin? Hunderte Römersteine in Kärnten

Kärnten
28.09.2025 08:01
Relief mit Reisewagen: Dieser Römerstein ist an der Propsteikirche in Maria Saal zu sehen.
Relief mit Reisewagen: Dieser Römerstein ist an der Propsteikirche in Maria Saal zu sehen.

Jahrhundertealte Kirchen prägen das Bild von Kärnten, und auf zahlreichen Mauern erinnern Reliefs an eine noch ältere, sogar vorchristliche Geschichte: Römersteine. 1592 Steindenkmäler sind derzeit auf der Internet-Plattform „Ubi Erat Lupa“ verzeichnet und verraten, wo die Wölfin war. 

Um das Jahr 15 vor Christus besetzten die Römer das keltische Königreich Noricum – nicht zuletzt wegen des hochwertigen Eisens. Sie siedelten sich am Magdalensberg an, gründeten die Städte Virunum am Zollfeld sowie Teurnia in St. Peter in Holz – und hinterließen im heutigen Kärnten Spuren, die auch 2000 Jahre nach ihrer Hochkultur sichtbar sind: in Römersteinen.

