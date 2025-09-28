Wo war die Wölfin? Hunderte Römersteine in Kärnten

So tanken wir Kraft und Energie fürs Immunsystem
Folge von Sonntag
Jahrhundertealte Kirchen prägen das Bild von Kärnten, und auf zahlreichen Mauern erinnern Reliefs an eine noch ältere, sogar vorchristliche Geschichte: Römersteine. 1592 Steindenkmäler sind derzeit auf der Internet-Plattform „Ubi Erat Lupa“ verzeichnet und verraten, wo die Wölfin war.
Um das Jahr 15 vor Christus besetzten die Römer das keltische Königreich Noricum – nicht zuletzt wegen des hochwertigen Eisens. Sie siedelten sich am Magdalensberg an, gründeten die Städte Virunum am Zollfeld sowie Teurnia in St. Peter in Holz – und hinterließen im heutigen Kärnten Spuren, die auch 2000 Jahre nach ihrer Hochkultur sichtbar sind: in Römersteinen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.