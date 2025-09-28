Wo war die Wölfin? Hunderte Römersteine in Kärnten

Um das Jahr 15 vor Christus besetzten die Römer das keltische Königreich Noricum – nicht zuletzt wegen des hochwertigen Eisens. Sie siedelten sich am Magdalensberg an, gründeten die Städte Virunum am Zollfeld sowie Teurnia in St. Peter in Holz – und hinterließen im heutigen Kärnten Spuren, die auch 2000 Jahre nach ihrer Hochkultur sichtbar sind: in Römersteinen.