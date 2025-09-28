Vorteilswelt
Mitten in der Saison

Müller ist zurück und feiert ungewöhnlichen Titel

Fußball International
28.09.2025 12:05
Thomas Müller (re.)
Thomas Müller (re.)(Bild: AP/Kevin Ng)

Nach einer Verletzungspause ist Thomas Müller wieder zurück auf dem Platz und darf gleich über den ersten – etwas ungewöhnlichen – Titel mit seinem Neo-Klub Vancouver Whitecaps jubeln.

Die Whitecaps retteten bei den Seattle Sounders, auch dank einer Vorlage von Müller, noch ein 2:2 (0:0) und sind seit nun sechs Partien in der MLS ungeschlagen.

Triumph im Cascadia Cup
Zudem erfreulich aus der Sicht von Müller: Der Klub sicherte sich den sogenannten Cascadia Cup, den Vancouver, Seattle und Portland während der Saison untereinander ausspielen. Somit durfte der 36-Jährige seinen ersten Titel bejubeln – und das gleich mitten in der Saison.

In der Liga ist Vancouver mit jetzt 57 Zählern punktgleich mit dem San Diego FC das beste Team im Westen.

