Landeschef: „Mario Kunasek bleibt Mario Kunasek“

Kritik an Dreier-Koalition

Dass Herbert Kickl heute nicht Bundeskanzler der Republik Österreich ist, sei nicht die Schuld der Freiheitlichen. Immerhin seien die Regierungsverhandlungen in der Steiermark geglückt, „auf Bundesebene eben nicht“: „Wobei man eben sehr schnell merkt, ob es ein Partner ernst meint, ob man politische Inhalte teilt“, schiebt der steirische Landeshauptmann den Schwarzen Peter in Richtung der ehemaligen Verhandlungspartner. Die FPÖ war nach der letzten Nationalratswahl stimmenstärkste Partei gewesen, nach monatelangen Verhandlungen stand aber am Ende die nun regierende Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS.