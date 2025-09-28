Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPÖ ist gespalten

Junge Sozialisten stellen sich gegen den A9-Ausbau

Steiermark
28.09.2025 12:30
Die A9 zwischen Graz-West und Wildon könnte frühestens ab 2030 auf drei Spure je Fahrtrichtung ...
Die A9 zwischen Graz-West und Wildon könnte frühestens ab 2030 auf drei Spure je Fahrtrichtung ausgebaut werden(Bild: Jürgen Fuchs)

SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke hat am Samstag bekanntgegeben, dass die Planungen für den dreispurigen Ausbau der A9 südlich von Graz wieder aufgenommen werden – schneller Applaus kam vor allem aus der steirischen Sozialdemokratie. Doch die Parteijugend stellt sich auf die Seite der Grünen: Man sieht ein „völlig falsches Signal“.

0 Kommentare

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher war am Samstag der Erste, der auf die Richtungsentscheidung aus Wien reagierte: „Wir fordern schon lange die dritte A9-Spur, dass es nun durch den Einsatz eines SPÖ-Ministers, Peter Hanke, zur Umsetzung kommt, freut mich enorm“, ließ er die Medien wissen.

Auch die SPÖ-Graz-Chefin Doris Kampus verlautbarte kurz danach: „Ich freue mich sehr, dass SPÖ-Verkehrsminister Hanke neben den Investitionen in den öffentlichen Verkehr nun auch grünes Licht für den Ausbau der A9 gegeben hat.“ Der Ausbau sichere „bestehende Arbeitsplätze und eröffnet neue Chancen für den Zentralraum“.

SPÖ-Steiermark-Chef Max Lercher
SPÖ-Steiermark-Chef Max Lercher(Bild: Pail Sepp)

Die einzige Partei, die ihren Dissens bekundete, waren erwartbarer Weise, die Grünen. „Mit dieser Politik beweisen die SPÖ und ihr Betonminister einmal mehr, dass sie weiter in alten Mustern denkt und Milliarden lieber in Beton vergräbt, statt den Menschen, die heute schon im Stau stecken oder vom Ausweichverkehr betroffen sind, zu helfen“, sagt Klubchefin Sandra Krautwaschl. 

 

Mehr Straße bedeutet mehr Stau
Weniger erwartbar war, dass sich auch in der SPÖ ein Konflikt zu diesem Thema auftut – wenn es auch nicht das erste Mal ist, dass die Sozialistische Jugend mit dem Programm der SPÖ fremdelt. „Nein zum Ausbau der A9!“, posteten die SJ Steiermark und Österreich am Samstag. „Solche Großprojekte lösen die Verkehrsprobleme nicht langfristig, sondern sorgen eher für mehr Verkehr“, schreiben die Jugendorganisationen. Auch der Studentenverbund VSStÖ argumentierte, dass mehr Straßen zu noch mehr Stau führen, umliegende Gemeinden müssten mit „erhöhtem Verkehrsaufkommen und stärkeren Staus“ rechnen. 

Zitat Icon

Eine bessere Idee wäre es, dem Güterverkehr eine Schiene zu geben statt einer Spur.

Anna Robosch, SPÖ

Bild: Jauschowetz Christian

Die Grazer Gemeinderätin Anna Robosch veröffentlichte am Samstag ein Video, in dem sie die Feinstaubbelastung beklagte. „Grazerinnen und Grazer sterben durchschnittlich wegen der Feinstaubbelastung 17 Monate früher.“ Die Öffnung, in der die dritte Spur endet, und die Kärtner Straße blieben außerdem gleich groß. „Deswegen glaube ich, dass das eine schlechte Idee ist.“ Stau entstehe dennoch. Stattdessen solle man den Güterverkehr auf der Schiene ausbauen. 

Was denkt ihr über den Ausbau der A9? Schreib es in die Kommentare!

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Peter HankeMax LercherDoris Kampus
GrazWien
SPÖ
Verkehrsminister
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
129.214 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
121.837 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
121.449 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3311 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3081 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1797 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf