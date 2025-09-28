Junge Sozialisten stellen sich gegen den A9-Ausbau

Mehr Straße bedeutet mehr Stau

Weniger erwartbar war, dass sich auch in der SPÖ ein Konflikt zu diesem Thema auftut – wenn es auch nicht das erste Mal ist, dass die Sozialistische Jugend mit dem Programm der SPÖ fremdelt. „Nein zum Ausbau der A9!“, posteten die SJ Steiermark und Österreich am Samstag. „Solche Großprojekte lösen die Verkehrsprobleme nicht langfristig, sondern sorgen eher für mehr Verkehr“, schreiben die Jugendorganisationen. Auch der Studentenverbund VSStÖ argumentierte, dass mehr Straßen zu noch mehr Stau führen, umliegende Gemeinden müssten mit „erhöhtem Verkehrsaufkommen und stärkeren Staus“ rechnen.