Putzfrau auf Beutetour: 40.000 € Schmuck geklaut

Bisher wurden der Frau fünf Taten nachgewiesen. Die Ermittler gehen davon aus, dass weitere nicht angezeigte Fälle hinzukommen könnten. Die 39-Jährige war bei ihrer Vernehmung teilweise geständig. Als Motiv gab die kambodschanische Staatsbürgerin an, Geld für eine zahnmedizinische Behandlung gebraucht zu haben.