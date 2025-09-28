Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Luxus für die Zähne

Putzfrau auf Beutetour: 40.000 € Schmuck geklaut

Wien
28.09.2025 13:08
Die 38-Jährige konnte durch das Mitwirken des Hotelpersonals schließlich überführt werden.
Die 38-Jährige konnte durch das Mitwirken des Hotelpersonals schließlich überführt werden.(Bild: Bartel Gerhard)

Eine Reinigungskraft soll seit Anfang August aus einem Wiener Innenstadt-Hotel Schmuck und Uhren im Wert von mindestens 40.000 Euro gestohlen haben. Nach einer von Polizei und Hotelpersonal gestellten Falle konnte die 39-Jährige überführt werden. Als Motiv für die Tat gab sie eine zahnmedizinische Behandlung an.

0 Kommentare

Schmuck, Ringe, Rolex: Der Wert der Beute ist gewaltig, das Tatmotiv mutmaßlich letzten Endes reine Gier – oder Luxus für die Zähne. Das Sicherheitspersonal des Wiener Hotels „Am Parkring“ hegte schon länger einen Verdacht. Durch das umfangreiche Mitwirken dieser konnte die mutmaßliche Diebin schließlich überführt werden.

Putzfrau in die Falle gelockt
Brisant: Ermittler und Hotelpersonal stellten der Reinigungskraft eine Falle – für die 39-Jährige klickten schließlich die Handschellen. Die Reinigungskraft wurde diese Woche festgenommen und sitzt bereits in einer Justizanstalt.

Durch eine ihr gestellte Falle konnte die Reinigungskraft und mutmaßliche Diebin schließlich ...
Durch eine ihr gestellte Falle konnte die Reinigungskraft und mutmaßliche Diebin schließlich überführt werden.(Bild: Bartel Gerhard)

Rolex-Uhr im Wert von 18.000 Euro entdeckt
Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen stellten die Beamten umfangreiches Diebesgut sicher, darunter Bargeld in Höhe von rund 12.500 Euro in unterschiedlichen Währungen, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich. Außerdem wurden eine Rolex-Uhr im Wert von 18.000 Euro und 94 Schmuckstücke – darunter laut Dittrich „zahlreiche hochwertige Ringe“ – beschlagnahmt.

Bisher wurden der Frau fünf Taten nachgewiesen. Die Ermittler gehen davon aus, dass weitere nicht angezeigte Fälle hinzukommen könnten. Die 39-Jährige war bei ihrer Vernehmung teilweise geständig. Als Motiv gab die kambodschanische Staatsbürgerin an, Geld für eine zahnmedizinische Behandlung gebraucht zu haben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Rolex
SchmuckUhren
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 18°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
12° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
11° / 18°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
12° / 18°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 18°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
129.214 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
121.837 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
121.449 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3311 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3081 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1797 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Mehr Wien
Luxus für die Zähne
Putzfrau auf Beutetour: 40.000 € Schmuck geklaut
Von Ehemann bedroht
Frau verschanzt sich in Zimmer, alarmiert Polizei
Messer sichergestellt
Panik im Gasthaus: Mann zieht Schreckschusspistole
Workshop in Wien
Vier Pfoten, ein Herz: Tierliebe kennt kein Alter!
Schönbrunn-Reitturnier
Schweizer Fuchs siegt, Burgenländerin tolle Fünfte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf