Nächste Woche Sonne und Regen, doch es bleibt kalt

Nächste Woche erwartet uns in Österreich ein Mix aus Sonne und Wolken, frisch bleibt es auf jeden Fall. Maximal 19 Grad Tagestemperatur sowie Schneeschauer oberhalb von rund 1000 Metern werden erwartet.
Am Montag wechseln Sonne und Wolken einander ab, vor allem in der Mitte Österreichs zwischen dem Tiroler Unterland und der Obersteiermark bringen dichte Wolken immer wieder ein paar Regentropfen. Die Frühtemperaturen reichen von drei bis elf Grad, die Tageshöchstwerte von elf bis 19 Grad, es wird windig.
Am Dienstag ist es vor allem im westlichen und zentralen Bergland regnerisch, die Niederschläge reichen bis in das Salzkammergut und in den Südosten. Nur im Nordosten ist es vollständig niederschlagsfrei und aufgelockert. Der Wind weht schwach, es werden zwischen acht bis 16 Grad erwartet.
Am Mittwoch prägt ein Tief in höheren Luftschichten den Wettercharakter. Bei wechselnder, alpennordseitig meist starker Bewölkung sind einzelne Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze sinkt bereits gegen 1300 Meter. Auf der Alpensüdseite bekommt die Sonne mehr Anteile als im übrigen Österreich. Der Nordwind frischt ganz im Osten teils mäßig auf, überall sonst weht er eher schwach. Die Temperaturen liegen zwischen neun und 15 Grad.
Am Donnerstag bleibt es vor allem entlang der Alpennordseite unbeständig. Dort kommt es immer wieder zu Regenschauern, oberhalb von rund 1000 bis 1200 Meter Seehöhe sogar zu Schneeschauern, wobei die Schaueraktivität nach Osten hin zunimmt. Ganz im Westen und Südwesten ist es hingegen oft recht sonnig und weitgehend niederschlagsfrei. Es wird windig. Als Höchstwert werden 15 Grad erreicht.
Die genaue Wetterentwicklung für Freitag ist noch sehr unsicher, betonte Geosphere Austria. Besonders in der Osthälfte kann sich der Störungseinfluss nochmals ausweiten. Die Frühtemperaturen liegen laut der derzeitigen Prognose mit minus zwei bis plus sechs Grad teils unter dem Gefrierpunkt, die Tageshöchsttemperaturen bei acht bis 16 Grad.
