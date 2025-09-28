Nächste Woche Sonne und Regen, doch es bleibt kalt

Am Donnerstag bleibt es vor allem entlang der Alpennordseite unbeständig. Dort kommt es immer wieder zu Regenschauern, oberhalb von rund 1000 bis 1200 Meter Seehöhe sogar zu Schneeschauern, wobei die Schaueraktivität nach Osten hin zunimmt. Ganz im Westen und Südwesten ist es hingegen oft recht sonnig und weitgehend niederschlagsfrei. Es wird windig. Als Höchstwert werden 15 Grad erreicht.