Langstrecken-WM

Erster Triumph für Habsburg in Hypercar-Klasse

Motorsport
28.09.2025 12:31
Ferdinand Habsburg
Ferdinand Habsburg(Bild: GEPA)

Motorsportler Ferdinand Habsburg hat mit den Franzosen Charles Milesi und Paul-Loup Chatin (Alpine) das zur FIA-Langstrecken-WM (WEC) zählende Sechsstundenrennen von Fuji gewonnen. 

0 Kommentare

Für den Österreicher war es der erste Erfolg in der als höchste Kategorie geltenden Hypercar-Klasse.

„Ich bin so stolz auf die besten Teamkollegen, die man haben kann, und die beste Mannschaft“, sagte Habsburg, der als erster Pilot des Trios im Einsatz war. 202 Runden wurden absolviert.

In der LMGT3-Klasse kam Richard Lietz mit dem Italiener Riccardo Pera und dem US-Amerikaner Ryan Hardwick im Porsche auf den fünften Platz. Das Saisonfinale findet von 6. bis 11. November in Sakhir (Bahrain) statt.

