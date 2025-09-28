Jetzt soll Schönborn-Nachfolge entschieden werden

Die wohl größte Eigenwerbung in der heimischen Kirchengeschichte für sich selbst macht derzeit Pater Karl Wallner. Zuletzt mit einem Besuch beim Papst. Sein Handicap ist freilich das Skandal-Stift des 62-jährigen Ordenspriesters. Denn Heiligenkreuz bekommt in einer heiklen Affäre um mittlerweile 25 anonyme Schreiben mit schweren Anschuldigungen bald Besuch von der Apostolischen Visitation. Und dieser erfolgt eigentlich nur, wenn auch wirklich etwas Gravierendes vorliegt. Irgendwie verdächtig: Der Abt in Heiligenkreuz hat in der Zwischenzeit sein Amt zurückgelegt.