So halten Schulen die Kosten für Skikurse klein

Nicht ohne Grund wird das Skifahren immer häufiger als „Luxussport“ betitelt. Dass das beliebte Hobby von Jahr zu Jahr teurer wird, kann für manche Eltern zum Problem werden, wenn die Skiwoche an den Schulen ansteht. Um die beliebten Ausflüge leistbar zu gestalten, nutzen viele das Angebot „oberösterreichische Wintersportwoche“. Das Land Oberösterreich übernimmt die Kosten für die Liftkarten der Schüler – vorausgesetzt, die Klassen wedeln mindestens vier Tage lang innerhalb des Bundeslandes. „Im Vorjahr brachten wir mit dieser Kooperation landesweit 12.000 Schüler kostenlos auf die Pisten“, weiß Helmut Holzinger, Chef von Hinterstoder-Wurzeralm.