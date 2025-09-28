Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag

Was die neuen Zollpläne von US-Präsident Trump betrifft, hat der Wirtschaftsminister ebenfalls eine klare Meinung: „Donald Trump ist kein verlässlicher Partner und wird es nie sein. Deshalb müssen wir in Österreich jetzt schauen, dass wir unabhängiger von den USA werden.“ Seine Forderung: Europa muss neue Handelspartner willkommen heißen. „Wir sollten auch Länder außerhalb Europas in den Binnenmarkt aufnehmen, etwa Kanada, Südkorea und Japan. Je stärker der Binnenmarkt ohne Zölle ist, umso besser ist es für unsere Jobs und den Verkauf unserer Produkte. Immerhin verdienen wir sechs von zehn Euro im Export.“