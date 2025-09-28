Knall in München: Trainer und Geschäftsführer weg!

Knalleffekt in Deutschlands 3. Liga: 1860 München hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Christian Werner getrennt.
Eigentlich war der Traditionsklub mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet. Am Samstag kassierte man mit dem 0:2 beim FC Erzgebirge Aue jedoch den nächsten Rückschlag. Nun zieht der Verein die Reißleine und entlässt Trainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Christian Werner.
Mit elf Punkten nach acht Spieltagen liegt 1860 München aktuell auf Rang zehn in Deutschlands 3. Liga. Glöckner hatte die Mannschaft erst im Jänner übernommen.
„Die Mannschaft lebt“
„Es ist momentan eine Scheißsituation“, hatte Glöckner nach dem 0:2 in Aue gemeint. „Aber die Mannschaft lebt.“ Dennoch musste er gehen …
