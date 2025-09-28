Knall in München: Trainer und Geschäftsführer weg!

Eigentlich war der Traditionsklub mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet. Am Samstag kassierte man mit dem 0:2 beim FC Erzgebirge Aue jedoch den nächsten Rückschlag. Nun zieht der Verein die Reißleine und entlässt Trainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Christian Werner.