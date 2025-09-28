Vorteilswelt
Gasthaus in Idylle schafft es zum Bezirkssieger

Kärnten
28.09.2025 12:00
Das Ehepaar führt seit 2021 das Gasthaus im Rosental.
Das Ehepaar führt seit 2021 das Gasthaus im Rosental.(Bild: Evelyn Hronek)

Das Ehepaar vom Landgasthof „Hauswirtschaft“ freut sich über den Bezirkssieg der heurigen „Kärntner Krone“- Wirtshauswahl und überzeugt auch bei einem Besuch.

Ein wahrer Geheimtipp für Hungrige ist „die Hauswirtschaft“ im idyllischen Rosental. Das Gasthaus wurde bei der heurigen Wirtshaus-Wahl von der „Krone“ und Wirtschaftskammer zum Villach-Land Bezirkssieger gekürt.

Die beiden Besitzer Mareike und Patrick Schwab haben das 65 Jahre alte Haus liebevoll übernommen und ihm neues Leben eingehaucht. Von außen mag das Gasthaus etwas unscheinbar wirken, doch das Innere ist ein wahres Schmuckstück. „Wir haben das Gebäude von Grund auf renoviert“, erzählt Patrick. Die Räumlichkeiten erstrahlen im modernen „Alpinschick“. „Das ist ein Stil, der Modernes mit Rustikalem verbindet“, erklärt der Gastronom.

Urlauber lieben Zentralität
„Die Gäste lieben bei uns die Idylle, besonders im Sommer sitzen sie gerne auf unserer Terrasse“, fügt seine Frau Mareike hinzu. „Von dieser blickt man auf die Gerlitzen und die grasenden Pferde der Haflingerzucht vom Nachbarn.“ Liebevoll dekoriert sie gerne und nimmt Übernachtungsanfragen entgegen. Denn es werden auch Zimmer für Nächtigungen bereitgestellt. „Viele Urlauber kommen zu uns: Radfahrer, Wanderer oder Durchreisende. Sie lieben die Zentralität, denn vom Gasthaus habe man es nicht weit zu den Tourismusgebieten.

Gäste lieben die verschiedenen Mottoabende wie den Fisch-Freitag.
Gäste lieben die verschiedenen Mottoabende wie den Fisch-Freitag.(Bild: Hauswirtschaft)
Eine moderne Theke lädt zum Verweilen ein.
Eine moderne Theke lädt zum Verweilen ein.(Bild: Elena Überbacher)
Gästezimmer stehen für Nächtigungen bereit.
Gästezimmer stehen für Nächtigungen bereit.(Bild: Hauswirtschaft)
Modern und schick ist die Einrichtung im Landgasthaus „Hauswirtschaft“.
Modern und schick ist die Einrichtung im Landgasthaus „Hauswirtschaft“.(Bild: Elena Überbacher)

Und bekocht werden die Gäste vom Hausherr Patrick höchstpersönlich: „Wir haben eine reichhaltige Speisekarte mit traditionellen, regionale Spezialitäten.“ Besonders die Motto-Tage mit dem Ripperl-Donnerstag, Fisch-Freitag und Braten-Sonntag locken viele Besucher in die „Hauswirtschaft“.

Und bald bekommt Patrick in der Küche noch eine helfende Kraft dazu: „Wir bekommen einen Lehrling im Bereich Küche und Service“, freuen sich die beiden schon.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
