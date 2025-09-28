Gasthaus in Idylle schafft es zum Bezirkssieger

Urlauber lieben Zentralität

„Die Gäste lieben bei uns die Idylle, besonders im Sommer sitzen sie gerne auf unserer Terrasse“, fügt seine Frau Mareike hinzu. „Von dieser blickt man auf die Gerlitzen und die grasenden Pferde der Haflingerzucht vom Nachbarn.“ Liebevoll dekoriert sie gerne und nimmt Übernachtungsanfragen entgegen. Denn es werden auch Zimmer für Nächtigungen bereitgestellt. „Viele Urlauber kommen zu uns: Radfahrer, Wanderer oder Durchreisende. Sie lieben die Zentralität, denn vom Gasthaus habe man es nicht weit zu den Tourismusgebieten.