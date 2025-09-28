Ein Bier kostet 15 Euro, ein Tagesticket 640 Euro

Ein Krügerl Bier kostet 15 Euro, ein Tagesticket 640 Euro. Dafür sind Essen und Softdrinks gratis. Willkommen beim Ryder Cup in New York! Der steirische Golffan David Lackner und Edwin Weindorfer, Turnierveranstalter der DP World Tour-Events in Salzburg und Kitzbühel, erlebten auf dem Bethpage Black Course auf Long Island ein blaues Wunder: Europa führt vor den zwölf Einzeln am Sonntag haushoch mit 11,5:4,5!