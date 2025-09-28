Ein Bier kostet 15 Euro, ein Tagesticket 640 Euro

WSG Tirol gegen Salzburg ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Ein Krügerl Bier kostet 15 Euro, ein Tagesticket 640 Euro. Dafür sind Essen und Softdrinks gratis. Willkommen beim Ryder Cup in New York! Der steirische Golffan David Lackner und Edwin Weindorfer, Turnierveranstalter der DP World Tour-Events in Salzburg und Kitzbühel, erlebten auf dem Bethpage Black Course auf Long Island ein blaues Wunder: Europa führt vor den zwölf Einzeln am Sonntag haushoch mit 11,5:4,5!
Über die Bierpreise staunte Lackner: „15 Euro für ein Krügerl sind schon eine Ansage. Dafür sind Wasser, Softdrinks, Burger, Hotdogs, Sandwiches, Obst und Snacks gratis.“ Allerdings kostet ein Tagesticket auch 640 Euro.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.