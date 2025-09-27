Kickl-Party am blauen Parteitag: „Ich liebe euch“

Ein Versprechen: Man werde das Ampelchaos beenden. Das erwartbar deutliche Abstimmungs- bzw. Zustimmungsergebnis (96,94 Prozent) in Salzburg verdeutlicht die blauen Ambitionen und entlässt die Anwesenden in fröhlich-kämpferischer Euphorie.

